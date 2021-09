POL-NB: Diebstahl eines Krads KTM - Zeugen gesucht

17091 Gädebehn (ots) -



In der Zeit vom 26.09.2021, 20:45 Uhr bis 27.09.2021, 10:30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in 17091 Gädebehn ein Motorrad des Herstellers KTM gestohlen.



Nach bisherigen Erkenntnissen stand das Krad mittels Lenkradschloss und Wegfahrsperre gesichert auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Gutshaus". Das orangefarbene Motorrad vom Typ KTM 1290 Super Duke GT ist vier Jahre alt. Der Schaden wird mit 12.000 EUR beziffert.



Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin haben die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und suchen nach Zeugen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Motorrades. Personen, die im Tatzeitraum in Gädebehn auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der KTM machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



