POL-NB: Nächtliche Ruhestörung und Hausfriedensbruch in Waren angezeigt

In der Nacht des 28.09.21 meldete sich eine 26-jährige Anwohnerin der Warener Weststadt gegen 02:30 Uhr bei der Polizei und teilte eine Lärmbelästigung durch laute Musik mit. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers in Waren konnten die Musik zwei deutschen Männern im Alter von 20 und 25 Jahren zuordnen, welche sich auf dem umzäunten Gelände eines Hortzentrums in der Hans-Beimler-Straße aufhielten. Für das Betreten des Grundstücks konnten beide keinen plausiblen Grund nachweisen, weshalb von einem unberechtigten Zutritt und Aufenthalt ausgegangen wird. Sie wurden durch die Polizisten aufgefordert die Musik auszuschalten und des Platzes verwiesen. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unzulässigen Lärms und Hausfriedensbruchs eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen wurden an die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Waren übergeben.



