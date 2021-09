POL-NB: Imbiss in Stralsund abgebrannt

Stralsund (ots) -



Am 27.09.2021 gegen 21:40 Uhr kam es in Stralsund im Frankenwall zum Brand in einem Imbiss. Passanten bemerkten schwarzen Qualm, welcher aus einem Fenster des Gebäudes drang. Sie verständigten deshalb die Einsatzleitstelle der Polizei und die Rettungsleitstelle.

Der Imbiss war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen. Es befanden sich weder der Betreiber noch andere Personen im Gebäude.

Durch die Kameraden der Stralsunder Feuerwehr wurde die Tür des "Schawarma- Hauses" geöffnet und der Brand gelöscht.

Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz um den Brandort zu untersuchen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst.

Durch das Feuer wurden mehrere Gerätschaften beschädigt, angrenzende Gebäude wurden nicht beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 30.000 Euro.



