POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 27.09.2021 kam es gegen 15:07 Uhr auf der B106 auf Höhe des

Schweriner Ortsteils Krebsförden zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen schlief ein italienischer Fahrzeugführer am

Steuer seines PKW Peugeot ein und fuhr in Folge dessen ungebremst auf

ein vor ihm fahrendes Kleinkraftrad auf. Der PKW schob das Zweirad

ca. 45 Meter vor sich her. Hierbei erlitt der 67-jährige deutsche

Moped-Fahrer schwere Verletzungen, welche derzeit stationär im

Helios-Klinikum-Schwerin behandelt werden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde zudem bekannt, dass der

31-jährige Verursacher am vorherigen Wochenende Betäubungsmittel

konsumiert hat. Eine Blutprobenentnahme wurde aus diesem Grund

durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Durch den Verkehrsunfall kam es zeitweise zu erheblichen

Verkehrseinschränkungen auf der Umgehungsstraße.



Maria Potratz, Polizeihauptrevier Schwerin

Corina Pohl, Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



