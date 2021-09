POL-LWL: Polizei beendet tätliche Auseinandersetzung

Parchim (ots) -



In Parchim hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen eine tätliche Auseinandersetzung zwischen 8 Personen beendet. Vier Tatverdächtige sollen auf dem Moltkeplatz eine Gruppe von vier Personen angegriffen haben, nachdem sie sich weigerten, Zigaretten zu übergeben. Zwei Polizeibeamte, die nach dem Dienst auf dem Heimweg waren, kamen direkt auf die Auseinandersetzung zu und beendeten diese. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin. Einer von ihnen, ein 18-jähriger Deutscher, konnte durch die Polizisten festgehalten werden. Im Zuge des tätlichen Angriffs wurden zwei junge Männer (18 und 19 Jahre) leicht verletzt. Sie sollen durch die Angreifer geschlagen bzw. getreten worden sein. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die Ermittlungen zu den noch unbekannten Tatverdächtigen dauern an.



