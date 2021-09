POL-LWL: Auto auf A 24 ausgebrannt

Wöbbelin / Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 zwischen Neustadt- Glewe und dem Autobahnkreuz Schwerin ist am Montagmorgen ein PKW völlig ausgebrannt. Personen wurden nicht verletzt. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig auf der Standspur anhalten und sich in Sicherheit bringen. Kurz darauf brannte der BMW in voller Ausdehnung. Im Zuge des anschließenden Löscheinsatzes musste die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell