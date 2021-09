POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person zwischen Mukran und Prora (LK Vorpommern-Rügen)

PR Sassnitz (ots) -



Am 26.09.2021, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der L 29, zwischen

Mukran und Prora , ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten

Person.

Eine 69-jährige Österreicherin befuhr mit ihrem Wohnmobil die L 29

aus Richtung Mukran kommend in Richtung Prora und beabsichtigte nach

links auf einen Parkplatz einzubiegen. Dabei beachtete sie einen im

Gegenverkehr befindlichen Motorradfahrer nicht und kollidierte mit

diesem. Der 35-jährige deutsche Motorradfahrer wurde bei dem Unfall

schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem

Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Klinikum geflogen werden.

Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Es

entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 20.000 Euro.



