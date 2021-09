POL-GÜ: Sachbeschädigung an mehreren PKW

Güstrow (ots) -



Im Zeitraum vom 25.09.; 16:00 Uhr bis 26.09.13:45 Uhr wurden im Puschkinweg in Güstrow 7 PKW beschädigt.

Unbekannte Täter haben mit einem spitzen Gegenstand an 7 geparkten PKW Lackkratzer verursacht. Der Sachschaden beträgt mindestens 4000 EUR.

Zeugen zu dieser Straftat werden gebeten, sich telefonisch im Polizeihauptrevier Güstrow unter 03843-2660 zu melden.



