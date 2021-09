POL-NB: Haftebfehl gegen Wohnungseinbrecher erlassen

Neubrandenburg (ots) -



Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 24.09., 19:25 Uhr "Drei Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch gestellt" kann folgendes ergänzt werden:



Die Kriminalpolizei in Neubrandenburg hat unmittelbar nach der Festnahme der Tatverdächtigen die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen dauerten bis heute zum frühen Nachmittag an.

Nach mehreren Vernehmungen, der Untersuchung des Tatorts und Erfassung aller Spuren konnte schließlich ein Haftantrag gestellt und die Tatverdächtigen bei Gericht vorgeführt werden. Der Richter erließ Haftbefehl gegen die drei polnischen Staatsangehörigen. Diese wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.



m Auftrag



Jörg Hübner



Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Stgraße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131 Email: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell