POL-HWI: Holzlaster verliert Ladung

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 14:40 Uhr auf der Wismarer Osttangente kurz vor dem Abzweig nach Hornstorf zu einem Verkehrsunfall, als ein mit Holz beladenes LKW-Gespann einen Teil seiner Ladung verlor.



Ersten Erkenntnissen zufolge musste der LKW, der in Richtung Hoher Damm unterwegs war, aufgrund eines vorausfahrenden PKW stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verrutschte ein Teil der geladenen Stämme und fiel schließlich auf die Straße.

Ein entgegenkommender BMW wurde durch die herabfällenden halben Baumstämme beschädigt, war jedoch weiterhin fahrbereit. Der 68-jährige Fahrer des BMW blieb unverletzt.



Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Für die Zeit der Beräumung der Fahrbahnen wurde die Osttangente gesperrt und der Verkehr durch die eingesetzten Kräfte umgeleitet. Gegen 15:45 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.



