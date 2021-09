LKA-MV: Gemeinsame Initiative ´Wir in MV´ zieht nach 20 Jahren positive Bilanz

Rampe (ots) -



Im Jubiläumsjahr von "Wir in MV", dem landesweiten Schulprojekt, sollte eigentlich das 20-jährige Bestehen des Projektes gefeiert werden. "Hätte das Thema Corona uns nicht so fest im Griff, würden wir diesen besonderen Anlass sicherlich in anderer Form begehen", so die einhellige Meinung aller Projektbeteiligten. Anstelle einer großen Feier haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, die aktivsten



Schulen der letzten 20 Jahre mit einem großzügigen Scheck auszuzeichnen. Dieser soll als Anerkennung für die vielen Projekt- und Präventionsthemen, die innerhalb des Schulwettbewerbes umgesetzt wurden, dienen. Freuen können sich so insgesamt acht Schulen in MV, die sich zwischen 16 und 19 Jahren besonders aktiv und kreativ am Schulwettbewerb beteiligt haben. Insgesamt 2.400 Euro warten auf die Preisträgerschulen. Die Projekt- u. Präventionsarbeit aller Preisträger zeichnete sich durch einen außerordentlichen Ideenreichtum sowie eine große Themenvielfalt aus. Und dies soll nun belohnt werden.



Am Montag, den 27. September 2021 ist es endlich soweit. Die Grundschule "G. Hauptmann" in Stralsund erhält um 10.00 Uhr ihre verdiente Auszeichnung für insgesamt 16 Jahre aktiver Teilnahme bei "Wir in MV". Beispielhaft sei hier der sogenannte "Schulduathlon" erwähnt, der seit dem Jahr 2008 jährlich im Juni an der Schule stattfindet und seinen Ursprung in der landesweiten Kampagne "Wir in MV" hat. Das Landeskriminalamt MV wird die Auszeichnung im Beisein aller Schülerinnen und Schüler coronakonform übergeben.



Weitere Preisträgerschulen sind:



- Grundschule Kummer



- Grundschule Lüssow



- Grundschule Tutow



- Förderschule an der Ahornpromenade Güstrow



- Schulzentrum "P.-F.-Scheel" Rostock



- Grundschule Velgast



- Grundschule Jarmen.



Seit 20 Jahre ist "Wir in MV" Wegbegleiter in unseren Schulen und trägt dazu bei Toleranz, Fairness, Hilfsbereitschaft und Teamgeist zu fördern - wichtige Faktoren, die bei der Umsetzung zahlreicher Präventionsprojekte eine besondere Rolle spielen. So konnten bisher über 1.740 Schulen bei "Wir in MV" eingebunden werden, mehr als 200 Schulen erhielten in 20 Jahren für ihre beispielhafte Projekt- und Präventionsarbeit Auszeichnungen und ca. 250.000 Schülerinnen und Schüler haben über die Jahre an der Initiative teilgenommen.



"Wir in MV" war, ist und bleibt damit ein Modell von erfolgreicher Präventionsarbeit.

Wie heißt es so schön: Prävention bringt keine Tageserfolge und spiegelt sich auch nicht "eins zu eins" unmittelbar in den Statistiken wieder. Präventionsarbeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ans Ziel kommt man mit Beharrlichkeit und Engagement.



