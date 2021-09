POL-HRO: Gestohlenes Wohnmobil aufgefunden

Rostock (ots) -



In dieser Woche wurde vom Parkplatz An der Fischerbastion in Rostock ein Wohnmobil entwendet. Dies wurde nunmehr in Tessin festgestellt.



Zwei Zeugen aus Tessin meldeten sich unabhängig voneinander bei der Polizei. Sie meldeten, dass in der Nähe ihrer Grundstücke in der Nacht vom 21. zum 22. September 2021 ein Wohnmobil abgeparkt wurde. Die Situation erschien ihnen ungewöhnlich.



Im Zuge der Sachverhaltsaufklärung stellten die Polizeibeamten fest, dass es sich um das gestohlene Wohnmobil aus Rostock handelt. Das Fahrzeug wurde für kriminaltechnische Untersuchungen sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Rostock übernommen. Die Zahl der entwendeten Wohnmobile in den Jahren 2020 und 2021 im Bereich Rostock bewegen sich im mittleren einstelligen Bereich.



Die Polizei bedankt sich bei den Zeugen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell