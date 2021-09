POL-LWL: Mann von PKW erfasst - Autofahrer flüchtig

Wittendörp (ots) -



In Pogreß (Gemeinde Wittendörp) ist am frühen Freitagmorgen ein 23-jähriger Fußgänger von einem PKW angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Fahrer des am Unfall beteiligten Autos ist flüchtig. Der Vorfall ereignete sich gegen 01:30 Uhr in der Ortslage. Zeugen bemerkten den Vorfall und verständigten daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der Autofahrer bereits verschwunden. Das 23-jährige deutsche Unfallopfer erlitt eine Beinfraktur und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Allerdings geht die Polizei ersten Hinweisen zum flüchtigen Auto nach, wobei es sich um einen dunklen PKW mit Stufenheck und Ludwigsluster Kennzeichen (LWL) gehandelt haben soll. Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum flüchtigen Fahrer nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



