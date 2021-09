POL-LWL: Maisernte hat Einfluss auf Wildwechsel - Anteil der Wildunfälle beträgt 46 Prozent

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Aufgrund der derzeit laufenden Maisernte müssen Autofahrer auf allen Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim mit erhöhtem Wildwechsel rechnen. Insbesondere Schwarzwild und Rehe werden jetzt von den Feldern verscheucht und sind auf der Suche nach neuen Futter- und Ruheplätzen. Das führt zu vermehrtem Wildwechsel auf den Straßen und damit zu einem erhöhten Unfallrisiko. Allein in den letzten 7 Tagen ereigneten sich insgesamt 74 Wildunfälle im Landkreis, wobei zwei Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Angesichts der Unfallzahlen appelliert die Polizei erneut zur angepassten und vorausschauenden Fahrweise, insbesondere zu den täglichen Dämmerungszeiten. Zudem sollten Fahrzeugführer die Wildwechsel- Warnschilder, die auf eine hohe Wildunfallgefahr hinweisen, sehr ernst nehmen. Im Landkreis Ludwigslust- Parchim ereigneten sich im vergangenen Jahr insgesamt 3.649 Wildunfälle, bei denen 40 Verkehrsteilnehmer verletzt wurden. Vier davon schwer. Gemessen am Gesamtunfallaufkommen, betrug der Anteil der Wildunfälle im Landkreis Ludwigslust-Parchim im vergangenen Jahr 46,5 Prozent.



