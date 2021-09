POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gnoien (ots) -



Am 23.09.2021 ereignete sich gegen 14:45 Uhr zwischen Gnoien und Viecheln ein Verkehrsunfall.



Ein mit drei Personen besetzter PKW befuhr die L23 zwischen Viecheln und Gnoien, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der PKW kam auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Der 53-jährige Fahrzeugführer und seine 55-jährige und 28-jährige Mitfahrerinnen erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Sie wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Das verunfallte Fahrzeug war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Für den Zeitraum der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die L23 zwischen Viecheln und Gnoien vollgesperrt werden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.



Denise Trabert, POKin

Polizeirevier Teterow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell