POL-NB: Bürgerhinweis rettet Leben eines 85-jährigen Mannes

Woldegk (ots) -



Um die Mittagszeit des 22.09.2021 begann für die Beamten des Polizeireviers Friedland ein Sucheinsatz, der zur rechten Zeit glücklich endete.



Durch einen Bürgerhinweis erhielt die Polizei Friedland gegen 12:20 Uhr Kenntnis von einem aufgefundenen elektrischen Rollstuhl in einer Böschung am einem Wanderweg in der Region Woldegk. In unmittelbarer Nähe wurden zudem eine Kopfbedeckung und Schuhe gefunden. Da hier von einer hilflosen Person ausgegangen wurde, begannen die eingesetzten Beamten umgehend mit Suchmaßnahmen im näheren Umfeld. Zur Unterstützung wurde ebenso ein Fährtensuchhund des Landesbereitschaftspolizeiamtes angefordert.



Glücklicherweise konnten die Beamten die gesuchte, hilflose Person lebend gegen 13:00 Uhr ca. 100m vom Auffindeort des elektrischen Rollenstuhls in einem Graben auffinden. Der 85-jährige Deutsche war stark unterkühlt und musste mit Unterstützungskräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes geborgen werden. Er wurde anschließend zur weiteren Versorgung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht.



In diesem Fall gilt insbesondere dem aufmerksamen Bürger, der den herrenlosen Krankenfahrstuhl bemerkte und die Polizei informierte, ein herzliches Dankeschön. Es veranschaulicht, dass nur ein Anruf genügen kann, um Leben zu retten. Der hilflose Mann hätte sich nur Minuten später in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden können.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell