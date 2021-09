POL-HWI: Verkehrskontrolle auf der BAB 20

Wismar (ots) -



Am heutigen Donnerstag kontrollierten Mitarbeiter des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres Metelsdorf in der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr Fahrzeuge mit dem Hauptaugenmerk auf "Bau- und Betriebsvorschriften".



An den Kontrollmaßnahmen auf dem Parkplatz "Selliner See" in Fahrtrichtung Rostock beteiligten sich zudem Mitarbeiter der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege sowie der Wasserschutzpolizei. Insgesamt war die Polizei mit 12 Mitarbeitern im Einsatz.



Zeitgleich konnten drei Schülerpraktikanten, aus Schulen in Grevesmühlen, Wismar und Bad Kleinen, in diesem Rahmen erste Eindrücke zum Polizeiberufes gewinnen.



Zur Absicherung der Kontrollstelle wurde ein Geschwindigkeitstrichter eingerichtet und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h reduziert.



Innerhalb der Kontrollzeit wurden 37 Fahrzeuge/Fahrzeugkombinationen kontrolliert und dabei insgesamt 24 Verstöße festgestellt, darunter

Geschwindigkeitsverstöße, Verstöße gegen die Ladungssicherungspflichten, das Fahrpersonalrecht und das Güterkraftverkehrsgesetz.



