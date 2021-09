POL-HWI: BAB 20 nach Unfall zeitweise voll gesperrt

Wismar (ots) -



Am gestrigen Mittwoch gegen 9:45 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 20 im Bereich der Anschlussstelle Wismar-Mitte in Fahrtrichtung Rostock zu einem Verkehrsunfall, der die zeitweise Sperrung der Autobahn nach sich zog.



Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 63-jährige Fahrer eines Volkswagen Tiguans aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und kollidierte mit einem Opel auf der Überholspur.



Der 76-jährige Fahrer des Opels wurde hierbei leicht verletzt. Der 63-jährige VW-fahrer sowie seine 55-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.



Beide Fahrstreifen wurden durch herabfallende Fahrzeugteile und Betriebsstoffe verunreinigt.

Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn kam es zu Verkehrseinschränkungen, wobei die BAB zeitweise bis 12:00 Uhr voll gesperrt wurde.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



