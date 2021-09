POL-NB: Einbruch in einen Bürocontainer in Rechlin

Rechlin (ots) -



Am 22.09.2021 meldete sich gegen 06:00 Uhr ein Rechliner Unternehmer im Polizeirevier Röbel und teilte mit, dass in einen auf dem Firmengelände befindlichen Bürocontainer eingebrochen wurde. Das Firmengelände befindet sich in der Ahornstraße in Rechlin. Letztmalig war er am Vortag gegen 18:00 Uhr dort gewesen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem als Büro genutzten Container. Dort durchwühlten sie Schränke und Ablagen. Da in den Arbeitsräumen keine Wertsachen aufbewahrt werden, wird davon ausgegangen, dass die Täter den Ort ohne Beute verließen. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.



Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Neubrandenburg zum Einsatz. Die Auswertung sowie die weiterführenden Ermittlungen werden von der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel übernommen.



Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931/848224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell