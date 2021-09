POL-NB: Audi Q5 gestohlen - Zeugenaufruf

Neubrandenburg (ots) -



Zwischen gestern Abend, circa 20:00 Uhr, und heute Morgen, circa 06:00 Uhr, wurde aus dem Caspar-David-Friedrich-Ring ein grauer Audi Q5 mit Kennzeichen NB-TH29 gestohlen. Das Auto hat einen Wert von etwa 45.000 Euro und stand zum Tatzeitraum auf einem Privatgrundstück.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung:



- Wer hat das Auto im Raum Neubrandenburg oder in anderen Regionen

gesehen (möglicherweise ohne Kennzeichen oder mittlerweile mit

einem anderen)?

- Wer hat im mutmaßlichen Tatzeitraum Beobachtungen im

Caspar-David-Friedrich-Ring im Zusammenhang mit auffälligen

Personen oder Autos gemacht?



Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 55825224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Tupeit

Pressestelle

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell