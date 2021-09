POL-HST: 24-jährige Motorradfahrerin verletzt sich schwer

Stralsund/Kramerhof (ots) -



Am Mittwoch, dem 22.09.2021 kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 11 in der Gemeinde Kramerhof.



Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr eine 24-jährige Deutsche mit einem Motorrad der Marke Honda die Kreisstraße 11 in Richtung der Landesstraße 213, als in einiger Entfernung vor dem Motorrad ein PKW zum Überholen ausscherte. Als der Überholvorgang fast beendet war, bremste die Motorradfahrerin vermutlich ab und verlor dabei nach aktuellen Erkenntnissen die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.



Dieser Sturz zog eine etwa zweihundert Meter lange Schlitterspur des Motorrads auf der Fahrbahn nach sich. Die junge Frau wurde zur weiteren Behandlung und Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren und dort stationär mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen aufgenommen.



Der entstandene Sachschaden wir aktuell auf 3.000 Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell