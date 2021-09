Bauprojekt Freiwillige Feuerwehr in Schwerin-Mitte: Innenminister bringt erfreuliche Botschaft zum Richtfest mit

Das Ziel eines eigenen Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Schwerin-Mitte ist in greifbare Nähe gerückt. Wenn alles planmäßig läuft, kann der Einzug mit Technik und Gerät im nächsten Jahr stattfinden.

Beim heutigen Richtfest für das Gerätehaus am Hopfenbruchweg in Schwerin dankte Innenminister Torsten Renz den Kameradinnen und Kameraden und überbrachte die erfreuliche Botschaft, dass das Innenministerium für den Neubau des Gerätehauses eine Förderung über eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von zwei Mio. EUR in Aussicht stellt.

„Ich freue mich, dass nun endlich Ihr lang gehegter Wunsch in Erfüllung geht. Wir alle wissen, dass nur mit den ehrenamtlichen Kräften in den Freiwilligen Feuerwehren der Brand- und Katastrophenschutz in unserem Land aufrechterhalten werden kann und dafür brauchen die Helfer auch unsere materielle Unterstützung, wenn es um ihre Arbeitsbedingungen und technische Ausrüstung geht“, so Innenminister Torsten Renz.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwerin-Mitte gehört zur Feuerwehr der Landeshauptstadt Schwerin mit einer Berufsfeuerwehr und fünf Freiwilligen Feuerwehren.