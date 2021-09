POL-NB: Mehrere versuchte Trickanrufe von falschen Polizisten

Neustrelitz (ots) -



Gestern Abend haben sich mehrere Anruferinnen in der Leitstelle sowie im Polizeihauptrevier Neustrelitz gemeldet, nachdem sie von vermeintlichen Polizeibeamten angerufen worden waren. Tenor: Angeblich hat die Polizei ausländische Personen festgenommen, welche im Besitz der Privatanschriften der Angerufenen sind. Zum Teil erkundigte sich der Anrufer bei den Angerufenen, ob sie Wertgegenstände besäßen.



In allen Fällen, die der richtigen Polizei bekannt sind, wurde die Gespräche von den Angerufenen - alles Frauen zwischen 64 und 89 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit - die Gespräche schnell beendet. Ein Schaden ist in diesen Fällen also nicht eingetreten.



Immer wieder werden den Dienststellen in unserem Zuständigkeitsbereich solche oder ähnliche Sachverhalte bekannt.



Trickbetrüger machen nie Pause! Bleiben Sie stets misstrauisch bei solchen telefonischen Kontakten. Keiner unserer tatsächlichen Polizei- oder Kripobeamten erkundigt sich telefonisch oder an der Wohnungstür nach ihren Wertgegenständen oder nach Bargeld und will dieses womöglich noch sicherstellen, um es vor Verbrechern zu schützen. So etwas gibt es nicht! Zudem werden echte Polizeibeamte niemals ohne Anlass Finanzmittel, egal ob bar oder elektronisch, einfordern.



Beenden Sie im Zweifel verdächtige Telefonate und informieren Sie telefonisch ihr Heimatrevier oder die Leitstelle unter der 110.



