POL-ANK: Anwohner schließt Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei in Keller ein

Am frühen Morgen des 22.09.2021, gegen 3:45 Uhr, wurden zwei Täter bei einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Greifswald von einem Anwohner auf frischer Tat ertappt.



Der aufmerksame Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte Einbruchgeräusche aus dem Keller wahrgenommen und verschloss diesen, sodass die Täter nicht flüchten konnten und informierte anschließend die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei öffnete der Anwohner die Kellertür für die Beamten, welche zwei schwarz gekleidete Täter auf frischer Tat stellen und festnehmen könnten. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die beiden polizeibekannten Beschuldigten mittels Bolzenschneider und Stemmeisen Zutritt in die Kellerräume des Mehrfamilienhauses und brachen dort gewaltsam in einzelne Kellerabteile der Anwohner ein.



Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Einbruchsdiebstahls eingeleitet. Der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und war zur Spurensicherung im Einsatz. Derzeit wird der Haftantrag für die beiden Beschuldigten durch die Staatsanwaltschaft geprüft und die Polizei führt Durchsuchungen bei beiden durch. Zudem wird derzeit ermittelt, ob das Einbrecherduo auch für andere Einbrüche im Raum Greifswald verantwortlich sein könnte.



Das erlangte Diebesgut wurde durch die Beamten vor Ort sichergestellt, konnten den Anwohnern auf Grund der Tatzeit am frühen Morgen noch nicht zweifelsfrei zugeordnet werden. Unter anderem hatte das Täterduo alkoholische Getränke und Freizeitartikel, wie Schlittschuhe und Angelzubehör, im Wert ca. 200 Euro aus den einzelnen Kellerabteilen entwendet und zum Abtransport bereitgelegt, ehe sie von der Polizei überrascht und festgenommen wurden. Der entstandene Sachschaden durch das gewaltsame Eindringen der Täter in die Kellerräume beläuft sich auf ca. 250 Euro.



