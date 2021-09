POL-LWL: Polizei findet vermisste Rentnerin

Neustadt-Glewe (ots) -



Nahe Neustadt-Glewe hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen eine vermisste Rentner wohlbehalten aufgreifen können. Die als orientierungslos geltende 76-jährige Frau verschwand zuvor aus einem Pflegeheim in Neustadt-Glewe und irrte offenbar ziellos durch die Nacht. Das Pflegepersonal des Heims informierte die Polizei gegen 02:15 Uhr über das Verschwinden der Frau, die lediglich mit einem Pyjama bekleidet war. Die Polizei startete daraufhin einen Sucheinsatz nach der Vermissten. Die Absuche des Stadtgebietes verlief zunächst erfolglos, sodass die Polizei den Suchradius erweiterte. Gegen 04:30 Uhr haben Polizisten die umherirrende Frau dann auf dem Fahrradweg zwischen Neustadt-Glewe und Ludwigslust aufgreifen können. Sie war leicht unterkühlt aber äußerlich unverletzt. Die 76-Jährige wurde vor Ort medizinisch behandelt und anschließend zurück in die Pflegeeinrichtung gebracht.



