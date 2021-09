POL-ANK: Mitarbeiter der Müllabfuhr von Müllfahrzeug eingeklemmt

Greifswald (ots) -



Heute Morgen (21.09.2021, 09:15 Uhr) kam es in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach ersten Informationen wollte ein Müllfahrzeug vom Innenhof über die Hofausfahrt nach links auf die Johann-Sebastian-Bach-Straße fahren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 50-jährige Mitarbeiter der Müllabfuhr auf einem Tritt an der hinteren rechten Ecke des Fahrzeugs. Während des Abbiegevorgangs wurde der Mitarbeiter zwischen der Hauswand und dem Fahrzeug eingeklemmt, woraufhin das Fahrzeug sofort gestoppt und zurückgesetzt wurde. Der Mitarbeiter erlitt dabei Verletzungen an der Schulter sowie am Brustkorb und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Es entstand kein Sachschaden.



Alle Personen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.



