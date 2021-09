POL-LWL: Verletzte bei Zusammenstößen mit Wild

Goldenitz/Grabow (ots) -



Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh ist am Dienstagmorgen auf der B 5 bei Goldenitz ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der Zusammenprall war derart heftig, dass die Airbags im Fahrzeug auslösten. Der erheblich beschädigte PKW, an dem ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstand, musste anschließend abgeschleppt werden. Bereits am Freitagnachmittag ist der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Zusammenstoß mit einem Reh leicht verletzt worden. Der Jugendliche erlitt Abschürfungen und wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Das Reh lief davon.



Im laufenden Montag registrierte die Polizei auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim bislang 160 Wildunfälle. Angesichts der Entwicklung der Wildunfallzahlen appelliert die Polizei erneut zur vorausschauenden und defensiven Fahrweise. Insbesondere in den frühen Morgenstunden und in der Abenddämmerung ist häufig mit Wildwechsel zu rechen.



