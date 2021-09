POL-ANK: Diebstahl von einer Baustelle in Görke bei Anklam

Anklam (ots) -



Von gestern Abend (20.09.2021, 19:00 Uhr) bis heute Morgen (21.09.2021, 06:30 Uhr) kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle in Görke bei Anklam. Nach ersten Informationen haben unbekannte Täter drei Arbeitsmaschinen angegriffen und dabei ca. 1.000 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Schaden wird auf ca. 1.400 Euro geschätzt.



Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen und war zur Spurensicherung im Einsatz.



Bereits in der Nacht vom 14.09. zum 15.09.2021 wurden in der Nähe zwei Arbeitsmaschinen angegriffen und 900 Liter Diesel gestohlen. Die Polizei schließt einen Zusammenhang derzeit nicht aus.



Hinweise zu beiden Taten nimmt das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224 und die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

