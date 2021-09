Aktionstag zum Tag der Geodäsie am 24. September 2021

Mit einem gemeinsamen Aktionstag gestalten verschiedene Akteure am 24. September 2021 gemeinsam den bundesweiten Tag der Geodäsie. In der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr bieten sie auf dem Schlachtermarkt in Schwerin dem interessierten Nachwuchs unter dem Motto „Vermessung & Geoinformation – Anschauen, ausprobieren und begeistert sein“ die Möglichkeit, erstmals ein modernes und technisch orientiertes Berufsfeld zu erleben.

Innenminister Torsten Renz begrüßt diese Initiativen und weist auf den hohen Bedarf an qualifizierten Nachwuchskräften in allen Bereichen der Geodäsie hin. Er betont, dass die Geodäsie ein für die Gesellschaft unverzichtbares Berufsfeld ist. „In allen Bereichen des Geoinformations- und Vermessungswesens herrscht ein enormer Fachkräftebedarf. Daher eröffnen sich exzellente Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Wie wichtig z.B. präzise Karten und Pläne sind, wurde uns bei der Bekämpfung des großen Waldbrandes auf dem munitionsbelasteten Truppenübungsplatz in Lübtheen und vor Kurzem bei den Flutkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vor Augen geführt“, so der Minister. Er wies auf die Möglichkeiten eines dualen Studiums, z.B. an der Hochschule Neubrandenburg hin, um weiteren Berufsnachwuchs für das amtliche Vermessungswesen zu gewinnen.

Vertreten sind die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure, die Vermessungs- und Geoinformationsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim und der Landeshauptstadt Schwerin, das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg und das Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen im Landesamt für innere Verwaltung.

Es werden Einblicke in das Messen mit einer Drohne, das 3D-Messen und Drucken sowie das berührungslose Messen gegeben. Virtuelle Welten sind ein weiterer Bestandteil der Ausstellung. Neben den Aktionsflächen auf dem Schlachtermarkt können modernste Arbeitsplätze, die den Innendienst eines Vermessungstechnikers/-ingenieurs bzw. eines Geomatikers zeigen, im Foyer des Schweriner Rathauses ausprobiert werden.

Der Tag der Geodäsie wird seit 2016 jährlich vom Ausschuss Geodäsie der Deutschen Geodätischen Kommission ausgerufen. Er soll die Information der breiten Öffentlichkeit über Aufgaben und Berufsfelder der Geodäsie und Geoinformatik weiter verbessern, die Aufmerksamkeit erhöhen und vor allem das Interesse von Schülerinnen und Schülern an dem Thema wecken. Auch durch die Hochschule Neubrandenburg sind in und um Neubrandenburg weitere Aktionen zum Tag der Geodäsie geplant.

Pünktlich zum Tag der Geodäsie liegt auch die aktualisierte Broschüre „Arbeitsplatz Erde“ vor, die sich besonders an geodätisch interessierte Menschen richtet und darüber informiert, wie und wo genau sie Geodätin oder Geodät werden können. Enthalten sind auch eine Kurzvorstellung der individuellen Einsatzbereiche und die Darstellung der unterschiedlichen Bildungswege. Neben der klassischen Ausbildung zur Vermessungstechnikerin / zum Vermessungstechniker oder zur Geomatikerin / zum Geomatiker besteht auch die Möglichkeit, ein Studium aufzunehmen. Seit 2021 wird durch verschiedene Kooperationspartner im Land zusätzlich ein praxisorientiertes duales Studium angeboten.

Nähere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern befinden sich hier.

Die aktualisierte Broschüre kann hier bestellt oder direkt heruntergeladen werden.