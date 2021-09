POL-HRO: Pärchen beim Radfahren verunglückt

Rostock (ots) -



Am 17. September 2021, kurz vor Mitternacht ging bei der Polizei die Meldung ein, dass zwei Fahrradfahrer bei der Rostocker Straßenbahnhaltestelle Stadthafen zusammengestoßen und verletzt sind. Neben den Polizeibeamten kamen auch die Besatzungen von Rettungswagen und Notarzt zum Einsatz.



Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge sollen eine 40-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann versetzt nebeneinander von der Petribrücke in Richtung Am Strande gefahren sein. Die Frau fuhr sodann mit ihrem Fahrrad voraus, um über den Bordstein auf den Radweg zu gelangen. Dabei kam es jedoch zum Sturz der Frau über den Lenker. Das Hinterrad soll nach oben gekippt sein, welches den hinter ihr fahrenden Mann am Kopf getroffen hat. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Sie waren alkoholisiert. Es wurden Atemalkoholtests durchgeführt. Bei der Frau sind 2,15 Promille und bei dem Mann 0,29 Promille festgestellt worden. Bei der 40-Jährigen wurde zudem eine Blutprobenentnahme durchgeführt.



Nach der Verkehrsunfallaufnahme fertigte die Polizei auch eine entsprechende Mitteilung an die Führerscheinstelle. Beide Personen sind deutscher Nationalität.



