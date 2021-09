POL-HWI: Polizeieinsatz anlässlich des Festivals ´Jamel rockt den Förster´

Wismar (ots) -



Anlässlich des wiederkehrenden Festivals "Jamel rockt den Förster" hat die Polizeiinspektion Wismar am 17. sowie 18. September einen vorbereiteten Einsatz durchgeführt. Dabei kamen Polizistinnen und Polizisten aus verschiedenen Landesteilen zum Einsatz, um für die Sicherheit rund um das Festivalgelände zu sorgen.



Das bundesweit bekannte Festival unter dem Motto "Rockmusik für Demokratie und Toleranz" ist Bestandteil des bürgerlichen Engagements eines Ehepaares der Ortschaft Jamel gegen Rechtsextremismus.

Die Polizei begleitete die Sicherheitslage in der Ortschaft Jamel an beiden Veranstaltungstagen mit jeweils circa 40 Einsatzkräften. Das Festival selbst verlief erwartungsgemäß friedlich.



Am Rande der Veranstaltung kam es lediglich in den frühen Sonntagmorgenstunden zu einem Sachverhalt, bei dem eine männliche Person das Festivalgelände unberechtigt betreten hatte und dieses nach mehrfacher Aufforderung zunächst nicht wieder verlassen wollte. Eingesetzte Polizeikräfte konnten sowohl die Störung, als auch die Provokationen, die sich offensichtlich gegen das Festival selbst richteten, beseitigen. Solidarisierungen von einer anderen privaten Veranstaltung in dem Ort mussten ebenfalls unterbunden werden. Die Identität der Störer wurden erhoben und ein Platzverweis umgesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches aufgenommen.



