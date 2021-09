POL-ANK: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Torgelow (ots) -



In der Nacht vom Samstag (18.09.2021, 20:30 Uhr) zum Sonntag (19.09.2021, 09:00 Uhr) haben unbekannte Täter versucht, in einen Supermarkt in der Pasewalker Straße in Torgelow einzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Vorraum, gelangten jedoch nicht in das Geschäft. Nach aktuellen Informationen wurde nichts gestohlen. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl wurde eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen und war zur Spurensicherung im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.



Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224 und die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell