POL-NB: Kradfahrer auf der Insel Rügen tödlich verunglückt

Sassnitz (LK VR) (ots) -



Ein 37-jähriger deutscher Kradfahrer aus Greifswald, befuhr zusammen

mit anderen Bikern die L30 aus Richtung Juliusruh kommend in Richtung

Glowe. Beim Überholen verlor er die Kontrolle über sein

Kraftfahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen

einen Straßenbaum.

Die Verletzungen waren so schwer, dass der Kradfahrer noch am

Unfallort verstarb.

Während der Unfallaufnahme musste die L30 zeitweilig voll gesperrt

werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.



Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Tel.: 0395/ 5582 2223

Fax: 0395/ 55825 20226

E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell