POL-NB: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Am 18.09.2021 ereignete sich um 10.55 Uhr auf der B198, Höhe Abzweig Graatzer Mühle, ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW in dessen Folge drei Personen leicht verletzt wurden.



Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr ein 37-jähriger Ford- Fahrer gegen 10.55 Uhr die Bundesstraße 198 aus Rechlin kommend. In diesem Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer noch drei weitere Personen, darunter ein 5- jähriges Kind. Kurz vor der Ortschaft Vipperow beabsichtigte der 56-jährige Fahrer eines vorausfahrenden PKW Opel in Richtung Gaarzer Mühle nach links abzubiegen und hielt verkehrsbedingt auf Höhe der Einmündung. Nach jetzigem Kenntnisstand nahm der Fahrer des Ford aufgrund von Unaufmerksamkeit diesen PKW zu spät wahr und fuhr auf.

Durch den Zusammenstoß wurden die Beifahrerin des Fordfahrers und das 5-jährige Kind, sowie der Opelfahrer leicht verletzt.

Zur medizinischen Versorgung befanden sich zwei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Im Anschluss musste der Fahrer des PKW Opel zur weiteren Versorgung ins Klinikum Neustrelitz verbracht werden.

Da aus dem verunfallten PKW Betriebsstoffe ausliefen, kamen die Feuerwehren Krümmel und Lärz zum Einsatz.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.



Während der Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen auf der B 198 kam.



