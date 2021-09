POL-NB: Brennende Garagen in Sassnitz

Sassnitz (LK VR) (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 18.09.2021 kam es in Sassnitz, Am Kreidebruch im dortigen Garagenkomplex (Garzer Busch) zu einem Brand von mehreren zum Teil leerstehenden Garagen. Einige Garagen waren nicht verschlossen und befinden sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Die FFw Sassnitz war mit 23 Kameraden im Einsatz, um das Feuer zu löschen. In einer Garage wurde ein völlig ausgebrannter sehr alter PKW festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Gegen 06.00 Uhr ist der Rettungsleitstelle der Feuerwehr ein weiterer Garagenbrand in Sassnitz, Am Hotting gemeldet worden. Es brannte das Tor einer Garage. Die FFw konnte diesen Brand schnell löschen, so dass ein PKW, welcher sich in der Garage befand, unversehrt blieb. Der Brandschaden am Garagentor wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen wird derzeit von Brandstiftung ausgegangen.

Die Polizei bitte um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter 038392-307224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



