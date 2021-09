Suche nach einem 16-jährigen Mädchen aus Rostock

Details anzeigen Bild der vermissten Franziska Schalau Bild der vermissten Franziska Schalau

Am Abend des 16.09.2021 gegen 20:00 Uhr verließ Franziska Schalau ihre Wohngruppe in der Goethestraße in Rostock und befindet sich vermutlich in Begleitung der ebenfalls vermissten Sharona-Elaine Methling .

Alle bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zur Feststellung des Aufenthaltes der Vermissten. Daher bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung!

Personenbeschreibung:

166 cm groß, schlanke Gestalt

schwarze Haare

Bekleidung:

ist bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke

führt größere schwarze Handtasche mit sich

Wer hat Franziska Schalau seit gestern gesehen oder kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthalt geben?

Hinweise nimmt das PHR Reutershagen unter der Telefonnummer 0381/49162224, das Polizeipräsidium Rostock unter der Telefonnummer 038208 / 888 2222, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.