Die Polizei Rostock sucht nach einem 14-jährigem Mädchen und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung

Details anzeigen Foto der vermissten Sharona-Elaine Methling Foto der vermissten Sharona-Elaine Methling

Am Abend des 16.09.2021 gegen 20:00 Uhr verließ Sharona-Elaine ihre Wohngruppe in der Goethestraße in Rostock und befindet sich vermutlich in Begleitung der ebenfalls vermissten Franziska Schalau.

Es bestand am Morgen des 17.09.2021 letztmalig Kontakt zu Sharona-Elaine. Alle bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zur Feststellung des Aufenthaltes der Vermissten.

Daher bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung!

Personenbeschreibung:

160cm groß, schlanke Gestalt

längere schwarz gefärbte Haare mit pinken Strähnen u. Pony

Bekleidung:

ist bekleidet mit einer hellblauen Jeans, einer schwarzen Jacke und schwarzen Schuhen der Marke adidas

führt Handy und schwarze Handtasche mit sich

Wer hat Sharona-Elaine Methling seit gestern gesehen oder kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthalt geben?

Hinweise nimmt das PHR Reutershagen unter der Telefonnummer 0381/49162224, das Polizeipräsidium Rostock unter der Telefonnummer 038208 / 888 2222, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.