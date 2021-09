POL-NB: Ende gut, alles gut! - Vermisstensuche endet glücklich

Müritz Nationalpark/ Kratzeburg, Granzin (ots) -



Am gestrigen späten Abend des 15.09.2021 begann im Bereich des Neustrelitzer Polizeihauptreviers eine groß angelegte Suche einer vermissten Pilzsammlerin.



Die 68-jährige Deutsche verirrte sich mit Einbruch der Dunkelheit beim Pilzesammeln in einem Waldgebiet zwischen Granzin und Krienke. Die eingesetzten Beamten aus Neustrelitz forderten umgehend Unterstützung aus dem benachbarten Warener Polizeihauptrevier, der Rettungs- und Hubschrauberstaffel und der Freiwilligen Feuerwehren Kratzeburg und Neustrelitz an. Letztlich konnte die Vermisste Frau dank eines ständigen Telefonkontakts und des Einsatzes von Blaulicht und Martinshorn gegen 02:00 Uhr des 16.09.2021 aus dem Wald herausgeführt werden. Bis auf ihre durchnässte Kleidung war die 68-Jährige wohlauf und froh, in ihren eigenen vier Wänden Heim zu kommen.



