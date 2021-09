POL-HRO: Versuchter Mord: Erneuter Zeugenaufruf zum Steinwurf auf die A 20

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock ruft explizit noch einmal Zeuginnen und Zeugen des Steinwurfs auf ein die A 20 zwischen Rostock-Südstadt und Rostock-West befahrendes Fahrzeug auf, sich zu melden.



Durch die Staatsanwaltschaft Rostock wurde ein Strafverfahren bezüglich des versuchten Mordes eingeleitet.



Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 14. August 2021, gegen 13.15 Uhr auf der A 20 Richtung Lübeck, Höhe der Autobahnbrücke der Landstraße 132. Zu diesem Zeitpunkt sind diese beiden Straßen grundsätzlich gut frequentiert.



Bislang sind bei der Polizei keine Hinweise eingegangen. Jede noch so kleine sachdienliche Information kann bei der Aufklärung dieser Straftat weiterhelfen. Insofern nimmt neben dem AVPR Dummersdorf unter 038208/8885224 auch jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de Hinweise entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell