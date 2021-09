POL-LWL: Polizei warnt vor ´Bauernglätte´ auf nassen Straßen

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Die teilweise angelaufene Maisernte und andere Feldarbeiten haben entsprechende Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Nach den Niederschlägen in den vergangenen Stunden kann es auf einigen Straßenabschnitten nun zu gefährlichen Situationen kommen. Besondere Vorsicht gilt deshalb in Bereichen und in der Nähe von Feldausfahrten. Dort muss mit verschmutzten Fahrbahnen gerechnet werden, die bei Nässe äußerst rutschig werden können. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei auch an die Pflicht der Landwirte, durch Beschilderungen auf entsprechende Straßenverschmutzungen hinzuweisen und Verunreinigen schnellstens zu beseitigen.



