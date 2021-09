41-Jähriger aus Bergen auf Rügen vermisst

Details anzeigen Bildquelle: Polizei Stralsund Bildquelle: Polizei Stralsund

Aus Bergen auf Rügen wird seit dem 03.09.2021 der 41-jährige Maik Pollex (deutscher Staatsbürger) vermisst, der sich zuletzt in einem Krankenhaus in Stralsund aufhielt. Er hat seinen gewohnten Lebensmittelpunkt verlassen und ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Maik Pollex benötigt Medikamente und bedarf dringend einer ärztlichen Behandlung.

Der Vermisste kann wie folgt beschreiben werden:

- Alter: scheinbar ca. 40 Jahre;

- Größe: etwa 1,75 m;

- Figur: hagere Gestalt, schmales Gesicht, dunkle Augen, braunes Haar;

- ist meist dunkel gekleidet.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei haben bislang nicht zum Auffinden des Vermissten geführt. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Maik P. machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 03831 / 81 00 zu wenden. Auch Maik Pollex direkt wird aufgefordert, sich bei seiner Betreuerin oder der Polizei in Bergen zu melden.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.