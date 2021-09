POL-HRO: Einbruch in eine Goldschmiede - Zeugenaufruf

Rostock (ots) -



Kurz nach Mitternacht erhielt heute die Polizei Kenntnis davon, dass in Rostocks Stadtmitte in eine Goldschmiede eingebrochen wurde. Unbekannte Täter begaben sich auf die Rückseite des Gebäudes im Klosterhof. Sie hebelten dort an einem Fenster und schlugen es zudem ein. Nach dem gewaltsamen Aufhebeln einer Zwischentür gelang den Tätern der Weg in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie diversen Schmuck aus einer Vitrine.



Insgesamt enstand ein Stehl- und Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst übernahm die Spurensicherung. Eine Nahbereichsfahdnung verlief negativ. Insofern werden mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Rostock unter 0381/4916-1616 zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls gefertigt. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.



