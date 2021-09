POL-NB: Medikamente aus Rettungswagen gestohlen - Zeugen gesucht

Röbel (ots) -



Am Abend des 13.09.2021 kam es in Röbel zum Diebstahl von Medikamenten aus einem Rettungswagen, während die Rettungssanitäter im Einsatz waren.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 21:10 Uhr bis 21:35 Uhr des 13.09.2021 widerrechtlich Zugang zum Rettungswagen und entwendeten zahlreiche Ampullen mit verschiedensten Medikamente und Wirkstoffen aus einem Medikamentenschrank des Behandlungsraums. Der entstandene Schaden ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg haben am Tatort Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen wegen des Diebstahls werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel geführt. Personen, die in diesem Zusammenhang auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Nähe des Rettungswagens wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib der entwendeten Ampullen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder in der Internetwache des Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell