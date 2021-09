POL-HRO: Fahrzeug durch Stein beschädigt - Zeugenaufruf

Rostock - BAB 20 (ots) -



Am Dienstag den 14.08.2021 gegen 13:15 Uhr befuhr ein

Transporterfahrer die A 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Zwischen den

Abfahrten Rostock-Südstadt und Rostock-West beschädigte ein

unbekannter Gegenstand beim Unterfahren einer Autobahnbrücke

(Landstraße 132) die Frontscheibe des Transporters. Der Fahrer blieb

unverletzt.



Während der Absuche der Örtlichkeit konnte ein ca. 6 Kg schwerer

Stein mit Glasanhaftungen aufgefunden werden. Auf Grund der

Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Ursache

durch einen oder mehrere Personen gesetzt wurde.



Zeugen, die Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der

Autobahnbücke L 132 zwischen den Orten Niendorf und Buchholz gegen

13:15 Uhr wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zum

Täter, dem Vorfall oder ähnliches geben können, melden sich bitte bei

der örtlichen Polizei AVPR Dummerstorf unter 038208/8885224 oder per

Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de



