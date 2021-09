POL-HRO: Kurios

Rostock (ots) -



Es war 11.00 Uhr am Montagmittag, als die Polizei davon erfuhr, dass ein nackter Mann einen Kleidungsladen in der Rostocker Kröpeliner Straße betrat.



Die Verkäuferin erzählte den eingesetzten Polizeibeamten, dass ein Mann nur mit Oberbekleidung in das Geschäft kam. Ohne Hose, ohne Unterhose. Er suchte sich eine Hose aus, bezahlte sie ordnungsgemäß und verließ den Laden wieder umgehend. Die Polizei konnte den Mann zwar nicht mehr feststellen, doch stellt sie sich nunmehr auch wie jeder andere die Frage: Warum?



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell