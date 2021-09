POL-NB: Benefizkonzert - Wir drücken die Daumen für Oktober

Neubrandenburg (ots) -



Für den 15. Oktober ist das große Benefizkonzert des Polizeipräsidiums in der Neubrandenburger Konzertkirche geplant. Für den Ausweichtermin - ursprünglich sollte die Benefizveranstaltung bereits im April 2020 stattfinden - wurden rund 700 Karten verkauft. Ob vor vollem Haus gespielt werden kann, ist derzeit noch offen. Die aktuell gültige Corona-Landesverordnung läuft am 24. September aus. Laut dieser bestehen derzeit noch Beschränkungen was Besucherzahlen für Innenräume betrifft.



Wir hoffen natürlich darauf, dass Mitte Oktober wie gewohnt alle Kartenbesitzer in den Genuss der Musik der Neubrandenburger Philharmonie kommen können. Und somit auch wieder mit Hilfe der Konzertbesucher und langjähriger Sponsoren ehrenamtliche Vereinstätigkeit finanziell gefördert werden kann.



Sobald es einen aktuellen Stand im Zusammenhang mit einer Besucherzahl für Mitte Oktober gibt, wird es eine erneute Information an die Karteninhaber geben. Wir halten unsere Daumen jedenfalls fest gedrückt!



