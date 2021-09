POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen auf der BAB 20 bei Grimmen (LK Vorpommern-Rügen)

PR Grimmen (ots) -



Am 13.09.2021, gegen 17:35 Uhr, befuhr der 48-jährige Fahrer eines

Hyundai die B 96 und beabsichtigte auf die A20 in Richtung Stettin

aufzufahren. Auf der Einfädelungsspur beschleunigte er sein Fahrzeug,

wechselte auf den rechten Fahrstreifen der A 20 und unmittelbar

danach auch auf den linken Fahrstreifen. Dabei beachtete er den

bereits auf dem linken Fahrstreifen fahrenden BMW nicht. Der

41-jährige Fahrer des BMW konnte trotz sofort eingeleiteter

Gefahrenbremsung nicht verhindern, dass er mit seinem Fahrzeug in das

Heck des Hyundai fuhr. Durch den Zusammenstoß kam der Hyundai nach

rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich dort mehrfach und kam

wieder auf der A 20 auf dem Dach zum Liegen.

Bei dem Unfall wurden der Fahrer und die 39-jährige Beifahrerin des

Hyundai schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt und mit einem

Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald geflogen. Der Fahrer des

BMW blieb unverletzt. Alle Beteiligten sind deutsche

Staatsangehörige.

Neben zwei Funkstreifenwagen vom Polizeirevier und vom

Autobahnpolizeirevier Grimmen waren zwei RTW, zwei

Notarzteinsatzfahrzeuge, ein Rettungshubschrauber und 17 Kameraden

der Feuerwehr Grimmen im Einsatz.

Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 25.000 Euro. Zur

Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn für eine

Stunde voll gesperrt werden.



Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell