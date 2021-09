POL-NB: Zwei E-Bikes an einem Tag in Neubrandenburg gestohlen

Neubrandenburg (ots) -



Am 09.09.2021 informierte der Besitzer eines E-Bikes kurz vor 16:30 Uhr die Polizei in Neubrandenburg per Notruf über den gegenwärtigen Diebstahl seines Rades durch eine unbekannte männliche Person. Kurz vor seinem Dienstschluss fiel ihm ein Unbekannter auf, welcher sein, vor dem Bürogebäude in der Gebrüder-Boll-Straße abgestelltes, Fahrrad aus dem Ständer nahm und die Örtlichkeit verließ. Ein Kollege des Hinweisgebers versuchte dem Mann nachzulaufen, konnte diesen jedoch nicht mehr antreffen. Auch durch die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnten weder der Tatverdächtige noch das Fahrrad im Nahbereich festgestellt werden.



Bei dem E-Bike handelt es sich um ein türkisfarbenes Cube Nature EXC in der Größe 26 Zoll mit Halterung für ein Faltschloss. Das Rad hat einen Wert von mehr als 2.800 Euro.



Der Tatverdächtige wurde als sportlicher Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren mit Halbglatze und kurzen dunkelblonden Haaren beschrieben. Er ist etwa 1,75m - 1,80m groß und mit einem grauen T-Shirt, einer hellen Hose und einer Umhängetasche bekleidet gewesen.



Darüber hinaus wurde in der Ziegelbergstraße am gleichen Tag zwischen 10:00 Uhr und 18:30 Uhr ein weiteres E-Bike im Wert von über 2.600 Euro entwendet. Hierbei handelt es sich um ein rotes Kettler Escaro Comp 8. Hinweise auf einen möglichen Täter lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht vor.



Bürger, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



