POL-NB: Zwei Unfälle auf der BAB 20 Höhe Schönhausen

Am 12.09.2021, gegen 16.50 Uhr ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle auf der BAB 20, Höhe Schönhausen, in Richtung Stettin.



Bei dem ersten Unfall fuhr der 25- jährige afgahnische Fahrzeugführer bei Starkregen mit nicht angepasster Geschwindigkeit.

Auf Grund von Aquaplaning verlor er die Gewalt über seinen PKW BMW, schleuderte gegen die Mittelschutzplanke, von dort gegen die rechte Schutzplanke und wieder zurück gegen die Mittelschutzplanke. Am PKW und an den Schutzplanken entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Die beiden Fahrstreifen mussten für ca. drei Stunden gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde über den Standstreifen weitergeleitet.



Bei dem zweiten Verkehrsunfall kam der 38- jährige deutsche Fahrzeugführer eines VW Passat auf Grund von Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen die rechte Schutzplanke, von wo er gegen die Mittelschutzplanke geschleudert wurde und von dort wieder zurück gegen die rechte Schutzplanke.

Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 23.000 Euro. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.



Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.



