POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person im Seebad Ahlbeck, Landkreis Vorpommern-Greifswald - Verursacher unter Alkoholeinwirkung

Heringsdorf (ots) -



Am 11.09.2021 gegen 13:45 Uhr befuhr ein 42-jähriger deutscher PKW

Fahrer mit seinem PKW Mercedes Promenadenstraße (Dünenstraße) im

Seebad Ahlbeck

Ein 36-jähriger deutscher Fußgänger, welcher sich ebenfalls zu diesem

Zeitpunkt in der Promenadenstraße befand, wurde vom Pkw angefahren

und dabei leichtverletzt.

Der 42-jährige Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort,

konnte aber von einer Polizeistreife kurz nach dem Unfall gestoppt

und kontrolliert werden.

Der Mercedesfahrer wurde einer Atemalkoholkontrolle unterzogen,

welche im Ergebnis einen Wert von 1,85 Promille aufwies. Bei ihm

wurde eine Blutprobenentnahme angewiesen und durchgeführt.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung, Unerlaubten

Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung

eigeleitet.

Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Sachschaden entstand nicht.





Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell